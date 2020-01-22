Китай создаст государственный каталог дефицитных лекарственных средств

Китай планирует создать государственный каталог «дефицитных» лекарств для предупреждения нехватки лекарственных препаратов и обеспечения своевременных поставок. Проект соответствующего постановления выпущен Национальной комиссией здравоохранения Китая (National Health Commission – NHC).

Согласно проекту документа, Китай создаст, помимо государственного каталога дефицитных препаратов, ещё и отдельный каталог основных лекарственных средств, используемых в клинической практике, но которые также могут оказаться в дефиците. Так же будет создан механизм динамической корректировки каталога.

По информации NHC, основное внимание при формировании каталогов будет уделено жизненно важным препаратам; лекарствам для оказания неотложной помощи; для лечения наиболее распространенных и социально значимых заболеваний; для лечения социально уязвимых категорий населения.

В государственный каталог будут включены препараты, которые вошли в каталоги уровня провинций, минимально трёх.

Китай усилит мониторинг цен на лекарства, включенных в каталог, и будет заблаговременно предупреждать о необоснованно высоком росте стоимости таких препаратов. Также будет активизирована правоохранительная деятельность против монополии в сфере оптовых поставок и других незаконных действиях, которые могут привести к чрезмерному росту цен на лекарства.

gmpnews