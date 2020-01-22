Стартовала «регуляторная гильотина» спиртосодержащих лекарственных средств

17 января состоялось заседание рабочей группы от экспертного и делового сообщества по реализации «регуляторной гильотины» в сфере производства и оборота алкогольной продукции.

Председателем рабочей группы избран директор Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» Илья Ломакин-Румянцев, фармацевтическую отрасль представляет заместитель генерального директора Ассоциации Российских фармацевтических производителей Ольга Пентегова.

«Реформа коснется всего фармацевтического рынка, в том числе и регулирования спиртосодержащей продукции. Одним из её требований является комплексное обновление обязательных требований, а именно – совершенствование законодательной базы. Мы понимаем, насколько важна «регуляторная гильотина», как для участников рынка, так и для регулятора, насколько велико количество и значимость накопившихся проблем», — подчеркнула Ольга Пентегова.

Рабочей группе предстоит рассмотреть новую структуру нормативного регулирования в сфере производства и оборота алкогольной продукции. В перечень обсуждаемых вопросов входят: государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, надзор за использованием основного технологического оборудования, лицензионный контроль за производством, поставками, хранением и розничной продажей, регулирование в области рекламы и розничной торговли.

Состав рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере производства алкоголя сформирован, определены тематические подгруппы, одна из которых рассмотрит фармацевтическое направление, а именно регулирование спиртосодержащих лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций спирта этилового (этанола). К активному обсуждению данного направления приглашаются отраслевые Ассоциации и фармацевтические компании.

Напомним, что в рамках «регуляторной гильотины» пройдет инвентаризация всех действующих и обязательных для бизнеса требований с целью понять – отвечают ли они современным реалиям. Если соответствуют, то нормы остаются, если нет, то они отменяются или изменяются. В действующих нормативных актах содержаться более 2 миллионов обязательных требований, среди них до сих пор встречаются те, что были приняты еще при СССР. К 1 января 2021 года весь массив норм, устанавливающих обязательные требования, должен быть полностью заменён на новые. Это позволит существенно сократить административную нагрузку на бизнес – с одной стороны, а с другой – повысить уровень безопасности потребителей.

gmpnews