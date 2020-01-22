EMA рекомендовало приостановить использование препарата Picato

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало приостановить использование пациентами препарата Picato (ingenol mebutate, ингенол мебутат) в форме геля для лечения актинического кератоза. Анализ безопасности препарата продолжается.

В настоящее время Комитет по оценке риска фармаконадзора (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee — PRAC) ЕМА рассматривает данные о риске возникновения рака кожи у пациентов, использующих Picato. Окончательные результаты сравнительного исследования Picato с имиквимодом (imiquimod), препаратом для лечения актинического кератоза, указывают на более высокую частоту возникновения рака кожи именно в месте применения Picato по сравнению с имиквимодом.

Ввиду сохраняющейся неопределенности по поводу возможной связи между использованием Picato и возникновением рака кожи, PRAC рекомендовал приостановить разрешение на продажу данного лекарственного препарата и отметил, что на сегодняшний день существуют альтернативные методы лечения.

PRAC продолжит свой обзор и после его завершения EMA опубликует обновленное руководство для пациентов и медицинских работников.

gmpnews