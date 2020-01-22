В СПФО обсудили цены с представителями Министерства здравоохранения РФ

В Союзе профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) состоялось заседание Рабочей группы по ценообразованию с участием директора Департамента регулирования обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ Ф.А.Романова, начальника отдела регистрации цен на ЖНВЛП Р.П.Худоян, заместителя начальника отдела регистрации цен на ЖНВЛП А.М.Гребенкиной.

«Из 20 тысяч позиций, по которым планируется пересмотр цен, должно быть подано порядка 2000 заявлений на референтные позиции, а поступило пока порядка трех десятков заявлений, — отметил Филипп Романов. – Настоятельно рекомендуем фармпроизводителям не дожидаться конечного срока подачи документов — 18 февраля 2020 года. Быстрейшая подача заявлений сделает работу регулятора более планомерной, и даст возможность заявителю, при необходимости, внести коррективы…»

Представители Департамента регулирования обращения лекарственных средств ответили на многочисленные вопросы компаний-членов СПФО по процедуре перерегистрации цен, разъяснили правоприменительную практику норм постановления Правительства РФ № 1683 от 16.12.2019 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в части государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП». Также были обсуждены темы актуализации записей в Реестре по позициям, не обращающимся на рынке, по процедуре индексации, ценообразование на лекарства низшего ценового сегмента и ряд других.

Встреча представителей фармбизнеса с регуляторами – сложившаяся практика взаимодействия в СПФО, которая позволяет обсудить самые актуальные вопросы, волнующие представителей фармацевтической индустрии.

Пресс-служба СПФО

gmpnews