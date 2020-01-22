Ульяновский суд обязал iHerb удалить мобильное приложение

Засвияжским районным судом Ульяновска рассматривались два иска против iHerb.

Первый иск касался требования блокировки сайта iHerb до приведения ассортимента в соответствие с действующим законодательством. В декабре 2018 года суд рассматривал дело о незаконной информации на сайте компании. В продукции интернет-магазина нашли запрещенные законами России и ЕАЭС вещества.

В январе 2019 года суд постановил признать информацию о 10 продуктах iHerb запрещенной к распространению. Копию решения направили в управление Роскомнадзора по Ульяновской области.

Проверка прокуратуры велась по жалобе исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД» («Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и другие) Александра Жесткова. Он купил БАДы iHerb, заказал их экспертизу и жаловался депутату Госдумы Александру Петрову, что добавки не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС.

Второй иск касался блокировки мобильных приложений iHerb. Прокуратура Ульяновской области представила суду экспертизу. В ней более 100 продуктов с iHerb признаются не соответствующими нормам технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Судебное заседание по второму иску прошло 31 января 2018 года. Суд постановил закрыть доступ к перечню продуктов из материалов дела, удалив ссылки в фирменных приложениях iOS и Android.

Решение суда представители iHerb оспорили в августе 2019 года. Интернет-магазин выиграл иск — Засвияжской прокуратуры отклонил ульяновский суд первой инстанции.

Но прокуратура подала на апелляцию, которую на этот раз областной суд удовлетворил.

Оксана Баранова

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