Ульяновский суд обязал iHerb удалить мобильное приложение

Ульяновский областной суд обязал iHerb удалить приложение интернет-магазина. Решения добилась Засвияжская районная прокуратура, по данным которой в продукции iHerb «содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов». Об этом сообщает сайт ульяновского управления надзорного органа.
Засвияжским районным судом Ульяновска рассматривались два иска против iHerb.
Первый иск касался требования блокировки сайта iHerb до приведения ассортимента в соответствие с действующим законодательством. В декабре 2018 года суд рассматривал дело о незаконной информации на сайте компании. В продукции интернет-магазина нашли запрещенные законами России и ЕАЭС вещества.
В январе 2019 года суд постановил признать информацию о 10 продуктах iHerb запрещенной к распространению. Копию решения направили в управление Роскомнадзора по Ульяновской области.
Проверка прокуратуры велась по жалобе исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД» («Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и другие) Александра Жесткова. Он купил БАДы iHerb, заказал их экспертизу и жаловался депутату Госдумы Александру Петрову, что добавки не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС.
Второй иск касался блокировки мобильных приложений iHerb. Прокуратура Ульяновской области представила суду экспертизу. В ней более 100 продуктов с iHerb признаются не соответствующими нормам технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
Судебное заседание по второму иску прошло 31 января 2018 года. Суд постановил закрыть доступ к перечню продуктов из материалов дела, удалив ссылки в фирменных приложениях iOS и Android.
Решение суда представители iHerb оспорили в августе 2019 года. Интернет-магазин выиграл иск — Засвияжской прокуратуры отклонил ульяновский суд первой инстанции.
Но прокуратура подала на апелляцию, которую на этот раз областной суд удовлетворил.
Оксана Баранова
pharmvestnik