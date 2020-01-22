Лилии Титовой вручена государственная награда Ульяновский суд обязал iHerb удалить мобильное приложение » Росздравнадзор, ФМБА и Росреестр переподчинили правительству Руководством деятельностью Росздравнадзора, Росреестра и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) напрямую займется правительство России. Это следует из указа, который 21 января, во вторник, подписал президент России Владимир Путин. До этого Росздравнадзор и ФМБА подчинялись Минздраву, а Росреестр — Минэкономразвития. Кроме того, во вторник правительство покинула министр здравоохранения Вероника Скворцова. На посту ее сменил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко. Перед отставкой о проблемах в сфере говорили президент Владимир Путин, вице-премьер Татьяна Голикова и депутаты Госдумы. Трансляцию заседания президента Владимира Путины с новыми министрами вечером во вторник вел RT. 15 января ушло в отставку правительство. Все министры стали и.о. В этот день в ежегодном послании Федеральному собранию Путин упомянул срыв госзакупок и проблемы в первичном звене здравоохранения. pharmvestnik