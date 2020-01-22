Аптечный бизнес: итоги-2019 и перспективы-2020

Приглашаем на вебинар, посвященный перспективам фармотрасли в 2020 году. Он состоится на сайте www.katrenstyle.ru 29 января, в среду, в 12:00 по московскому времени.
Ведущий: Ярослав Шульга, руководитель Shulga Consulting Group.
В программе вебинара:
- Самые ожидаемые события 2020 года в аптечной рознице. Что принесет наступивший год аптечному бизнесу?
- Какие из ожидаемых событий несут критические риски для аптек?
- События ушедшего 2019 года: все, что важно учитывать и все, что изменило аптечную отрасль.
На повестке дня: дистанционная продажа фармацевтической продукции, дискаунтерные войны, обязательная маркировка, отмена льготных налоговых режимов, демонополизация, усиление конкуренции аптек, тенденции государственного надзора и контроля (проверки), а также самые спорные законопроекты и прочие вехи года.
В ходе лекции можно будет получить ответы на вопросы в режиме онлайн. Участие в вебинаре будет полезно руководителям аптечных организаций, а также всем работникам отрасли, интересующимся ее перспективами.
Для участия в вебинаре достаточно иметь компьютер или смартфон, а также стабильное интернет-соединение. Участие бесплатное, количество мест ограничено.
Вебинары на актуальные для фармацевтической отрасли темы регулярно проводятся на сайте katrenstyle.ru. Следите за обновлениями расписания событий.
Источник: АО НПК «Катрен»