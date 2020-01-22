Аптечный бизнес: итоги-2019 и перспективы-2020

Ведущий: Ярослав Шульга, руководитель Shulga Consulting Group.

В программе вебинара:

Самые ожидаемые события 2020 года в аптечной рознице. Что принесет наступивший год аптечному бизнесу?

Какие из ожидаемых событий несут критические риски для аптек?

События ушедшего 2019 года: все, что важно учитывать и все, что изменило аптечную отрасль.

На повестке дня: дистанционная продажа фармацевтической продукции, дискаунтерные войны, обязательная маркировка, отмена льготных налоговых режимов, демонополизация, усиление конкуренции аптек, тенденции государственного надзора и контроля (проверки), а также самые спорные законопроекты и прочие вехи года.

В ходе лекции можно будет получить ответы на вопросы в режиме онлайн. Участие в вебинаре будет полезно руководителям аптечных организаций, а также всем работникам отрасли, интересующимся ее перспективами.

Зарегистрироваться

Для участия в вебинаре достаточно иметь компьютер или смартфон, а также стабильное интернет-соединение. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Вебинары на актуальные для фармацевтической отрасли темы регулярно проводятся на сайте katrenstyle.ru. Следите за обновлениями расписания событий.

Источник: АО НПК «Катрен»

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