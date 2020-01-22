В 2020 году МЭЗ начнет выпуск «Диазепама» и «Мидазолама» в жидких лекарственных формах

На предприятии после реконструкции открылся цех по производству лиофилизированных и жидких инъекционных лекарственных препаратов и глазных капель.

«После реконструкции на площадях цеха удалось увеличить мощность выпуска инъекционных лекарственных препаратов вдвое, до 40 млн единиц в год, а также организовать их производство в новых формах выпуска – в преднаполненных шприцах, мощностью 30 млн единиц в год, и лиофилизированных препаратов в стеклянных флаконах, мощностью 6,5 млн единиц в год», – отметил глава Минпромторга.

По его словам, эндокринному заводу в 2019 году удалось осуществить ввоз незарегистрированных в России препаратов для детей с эпилепсией.

Кроме того, на площадях предприятия организуется собственное производство таблеток «Клобазам», а также «Диазепама» и «Мидазолама» в жидких лекарственных формах, которые готовятся к проведению клинических исследований.

«Производство растворов начнется уже в этом году», – подчеркнул Мантуров.

Источник: Минпромторг

Фото: www.mskagency.ru

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