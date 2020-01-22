GlaxoSmithKline столкнулась с производственными проблемами

Как отметили в GSK, компания приостановила производство после того, как плановая проверка выявила несоответствие при взвешивании активных субстанций при производстве обычных, капсуловидных и гелевых таблеток Excedrin Extra Strength, а также капсуловидных и гелевых таблеток Excedrin Migraine.

По словам руководителя по корпоративным коммуникациям американского подразделения GSK Кэтлин Куин, проблема вскоре будет решена и производство возобновится.

По информации агентства ABC New, некоторые аптеки уже испытывают нехватку некоторых форм Excedrin. При этом в компании утверждают, что другие формы препарата, а также альтернативные болеутоляющие средства доступны пациентам.

Илья Дугин

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