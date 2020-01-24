Eli Lilly инвестирует $470 миллионов в строительство нового завода

Американская биофармацевтическая корпорация Eli Lilly & Company сообщает об инвестировании более 470 млн долларов в строительство нового фармацевтического завода и создание более 460 рабочих мест в Дареме, Научно-исследовательском парке Северной Каролины.

Новая производственная площадка будет оснащена современным оборудованием для выпуска парентеральных (или инъекционных) продуктов и средств доставки.

В настоящее время Lilly имеет семь производственных площадок в США, в Индиане, Нью-Джерси и Пуэрто-Рико.

«Это производственное предприятие следующего поколения позволит нам расширить возможности Lilly по производству лекарств, которые помогают людям с тяжелыми заболеваниями, и также даст возможность подготовиться к новым препаратам из нашего будущего ассортимента, – сказал Дэвид А. Рикс (David A. Ricks), председатель и главный исполнительный директор Lilly. – За последние два года мы инвестировали миллиарды в новое производство в США. Мы рады создавать всё больше высококвалифицированных рабочих мест в Северной Каролине».

gmpnews