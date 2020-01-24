FDA одобрило первый препарат для лечения эндокринной офтальмопатии

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Tepezza (teprotumumab-trbw, тепротумумаб) для лечения взрослых пациентов с редким аутоиммунным заболеванием, при котором поражаются глазодвигательные мышцы, веки, происходит выпячивание глазного яблока (проптоз). Тепротумумаб от ирландской компании Horizon Therapeutics стал первым препаратом, одобренным для лечения эндокринной офтальмопатии.

«Сегодняшнее одобрение знаменует собой важную веху в лечении эндокринной офтальмопатии. В настоящее время существуют очень ограниченные варианты лечения этого тяжелого заболевания. Данная терапия может изменить течение заболевания, избавляя пациентов от необходимости многократных хирургических вмешательств, предоставляя альтернативный вариант безоперационного лечения», — комментирует доктор медицинских наук Вайли Чамберс (Wiley Chambers), заместитель директора Отдела продуктов для трансплантации и офтальмологии Центра оценки и исследования лекарственных средств FDA.

Офтальмопатия щитовидной железы является редким аутоиммунным заболеванием, которое связано с выпячиванием глаз, при этом происходит ухудшение зрения, повышается чувствительность к свету, появляется боль в глазах, затруднено закрытие глаз. Несмотря на то, что данное заболевание поражает относительно мало людей, однако оно приводит к тому, что люди уже не могут выполнять свою ежедневную работу.

Tepezza был одобрен на основании результатов двух исследований, в которых приняли участие 170 пациентов с заболеванием щитовидной железы. 71% пациентов в первом исследовании и 83% во втором, получавшие тепротумумаб, продемонстрировали снижение проптоза более чем на 2 мм по сравнению с 20% и 10% пациентов, получавших плацебо.

gmpnews