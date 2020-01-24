PharmaSpace выходит на международный уровень

Представители 39 производителей из 18 стран мира провели серию переговоров о прямых поставках с представителями розницы из 24 государств. Среди них — участники рынка из России, Италии, Франции, США, Австралии, Китая, Швеции, Бразилии и других стран.

В течение дня каждый из руководителей и представителей компаний провел от 10 до 20 инициативных встреч-переговоров для установления прямых контрактных отношений для организации поставок, маркетинга и продвижения новых брендов и инновационных решений в области здоровья и красоты на новых рынках и в новых областях бизнеса.

Подобные мероприятия ставят целью организацию первичного скрининга потенциальных розничных и производственных партнеров. Если в предыдущие годы разработчики и производители обращали особое внимание на большой фармацевтический ритейл России, то теперь, растущая автоматизация и компьютеризация отечественных аптек и аптечных сетей, позволяет азиатским, европейским и американским производителям проявлять интерес и к средне-размерному российскому фармацевтическому ритейлу.

Генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», Герман Иноземцев представил участникам международного форума возможности и преимущества нового инструмента повышения эффективности маркетинга и продаж www.PharmaSpace.ru.

Представители зарубежных производственных и трейдовых компаний аптечного ассортимента высоко оценили скорость, прозрачность и эффективность данного решения в вопросе оптимизированного выхода на прямой диалог с фармритейлом России. Как минимум, пять компаний уже выразили готовность к скорейшему представлению своего ассортимента и формированию специальных маркетинговых условий и предложений для розничных партнеров, которые подключены к маркет-плейсу PharmaSpace, а также для тех АС, которые находятся в стадии подключения.

Логистическим партнером проектов выступит ГК «Сантэнс», которая имеет огромный опыт по импорту, хранению, перевозке лекарств, а также доставке в аптеки «последней мили» фармацевтической и парафармацевтической продукции в России.

Источник: ГК «Сантэнс»

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