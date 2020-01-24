Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит ФМБА PharmaSpace выходит на международный уровень » «Натива» вновь отказалась от иска по патенту на дазатиниб Компания «Натива» отказалась от кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Московской области по спору вокруг дазатиниба. Об этом сообщает корреспондент «ФВ» с заседания Суда по интеллектуальным правам. Ранее суд по жалобе «Р-Фарм» признал недействительным патент на дазатиниб. Отказ «Нативы» от иска по препарату дазатиниб судом был принят, дело прекращено. 27 мая прошлого года Арбитражный суд МО признал недействительным патент на изобретение «Нативы». Он обязал компанию не выводить в гражданский оборот препарат «Дазатиниб-натив». Это уже второе заявление, которое отзывает компания. Ранее «Натива» отказалась от иска о признании недействительным решения Роспатента от 20 марта 2019 года. Федеральная служба признала недействительным патент на дазатиниб«Нативы». В споре ведомство встало на сторону локального производителя дазатиниба — компании «Р-Фарм» и обладателя патентных прав — Bristol-Myers Squibb. Руслан Мавлиханов

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