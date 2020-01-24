Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит ФМБА

Советник Скворцовой Анна Спрогис отказалась от комментариев. Пресс-секретарь Максим Радецкий сообщил, что ему ничего не известно.

Сейчас ФМБА возглавляет Владимир Уйба. Он был назначен на эту должность в ноябре 2004 года. Всего в структурах агентства он проработал более 30 лет.

Пост министра здравоохранения вместо Скворцовой занял Михаил Мурашко.

В соответствии с указом Президента РФ от 21 января, Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) теперь напрямую подотчетны Правительству. Ранее эти ведомства были в структуре Минздрава России.

Вероника Скворцова в 1983 году окончила 2-й МОЛГМИ (сейчас это Российский государственный медицинский университет — ГОУ ВПО РГМУ).

В 1993 году защитила докторскую диссертацию «Клинический и нейрофизиологический мониторинг, метаболическая терапия в остром периоде ишемического инсульта», в 1994 г. присвоена квалификация врача-невролога высшей категории, в 1999 году присвоено звание профессора.

С 1997 года заведовала кафедрой фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии Российского государственного медицинского университета. В 2004 году избрана членом-корреспондентом Российской Академии медицинских наук.

С 2005 года — директор Научно-исследовательского института инсульта РГМУ.

В 2008 — 2012 годы была заместителем министра здравоохранения и социального развития.

С 21 мая 2012 года по 21 января 2020 года работала министром здравоохранения.

Ольга Коберник

Полина Звездина

pharmvestnik