«Башфармация» исполнила предписание УФАС об изменении Положения о закупке

В феврале прошлого года в ходе проверки ГУП «Башфармация» Контрольно-счетная палата республики выявила признаки ограничения конкуренции при проведении закупочных процедур на общую сумму более 160 млн руб. По мнению аудиторов, это привело к тому, что по ряду позиций стоимость лекарств в аптечной сети была выше, чем у частных фирм.

Позже этой темой заинтересовался и территориальный орган ФАС. Предметом изучения стало Положение о закупке, принятое ГУП 17 мая 2019 года, а именно пункты, позволяющие закупать товары у единственного поставщика.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что некоторые из них не просто ограничивают конкуренцию, но и ведут к дискриминации участников рынка. И хотя «Башфармация» считала претензии необоснованными, компания не стала обжаловать решение УФАС в суде и исполнила предписание. Перечень оснований для закупок без проведения конкурса отредактировали и сократили.

Екатерина Погонцева

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