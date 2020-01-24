Регионы обяжут закупать незарегистрированные препараты В «Сервье РУС» назначен новый генеральный директор » Детские медучреждения регионов дооснастят аппаратами УЗИ В перечень медизделий для дооснащения (обеспечения) детских поликлиник и поликлинических отделений медорганизаций регионального и муниципального подчинения вошли ультразвуковые аппараты — переносные и стационарные. Их перечень содержится в разработанном Минздравом проекте приказа, предложенном к обсуждению. Проект приказа предусматривает оснащение первой группы медорганизаций (поликлиники, поликлинические отделения при ЦРБ и районных больницах, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям) диагностическими портативными переносными ультразвуковыми аппаратами с тремя датчиками. Медорганизации второй группы (самостоятельные детские поликлиники, поликлинические отделения городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, исполняющих функции межрайонных центров) оснастят такими же переносными аппаратами и стационарными с четырьмя датчиками. Третьей группе ЛПУ (самостоятельные консультативно-диагностические центры для детей, консультативно-диагностические центры и детские поликлиники или отделения в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц) положены ультразвуковые диагностические стационарные аппараты с четырьмя датчиками и с шестью.

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