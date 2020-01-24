Европейский суд рассмотрит сделки GSK по задержке вывода на рынок дженериков

По мнению г-жи Кокотт, подобные сделки способствуют сдерживанию конкуренции, поскольку компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке.

В 2016 г. CMA оштрафовало GSK и еще ряд компаний на общую сумму 45 млн фунтов стерлингов (59 млн долл. США) за сговор с целью недопущения на британский рынок непатентованных аналогов антидепрессанта Seroxat (paroxetine). По версии управления, GlaxoSmithKline заплатила производителям дженериков, в т.ч. Generics Limited («Дженерикс Лимитед») и Alpharma («Альфарма») за задержку лончей их продуктов.

GlaxoSmithKline и другие компании опротестовали решение CMA в Апелляционном трибунале по вопросам конкуренции Великобритании, который, в свою очередь, обратился за советом в Европейский суд.

Г-жа Кокотт считает, что при принятии решения Европейский суд должен учесть последствия подобных сделок для пациентов. Решение ожидается в течение ближайших месяцев.

Илья Дугин

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