При закупке медтехники будут заключаться контракты жизненного цикла

Для повышения эффективности планирования и расходования бюджетных средств, связанных с долгосрочным обслуживанием медицинской техники, требующей значительных финансовых затрат при эксплуатации и сервисном обслуживании, Правительство РФ включило закупки медизделий в перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла.

Соответствующее постановление от 21 января 2020 года № 27 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года, Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений.

В частности, Правительству РФ было поручено до 1 апреля 2020 года представить предложения о включении закупок медизделий в перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла.

Елена Сидорова

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