В 2019 году прибыль Johnson & Johnson сократилась на 1,2%

Общий квартальный объем продаж компании увеличился на 1,7% – до 20,7 млрд долл., что немного ниже прогнозов (20,8 млрд долл.)

Квартальная прибыль подскочила на 31,8% – до 4 млрд долл.

В IV квартале 2019 года объем продаж в США вырос на 3,9% – до 6,2 млрд долл.

Показатель по международным рынкам увеличился на 2,9% – до 4,4 млрд долл.

Квартальный объем продаж иммуноонкологических препаратов вырос на 5,4% – до 3,5 млрд долл.

Продажи препарата Stelara увеличились на 17,7% и составили 1,7 млрд долл. благодаря одобрению для лечения болезни Крона. Аналитики прогнозировали 1,8 млрд долл.

Объем продаж препарата Remicade упал на 16,4% – до 1 млрд долл. на фоне роста объема скидок и появления на рынке биосимиляров

Показатель по препарату Simponi/Simponi Aria вырос на 6,6% – до 515 млн долл.

Объем продаж препарата Tremfya увеличился на 53,9% – до 270 млн долл. Этому способствовало одобрение препарата для лечения псориаза.

Квартальный объем продаж противоопухолевых препаратов вырос на 9,1% – до 2,7 млрд долл.

Продажи препарата Imbruvica увеличились на 24,5% и составили 875 млн долл., в основном, за счет применения для лечения хронического лимфолейкоза. Между тем, этот показатель не дотянул до прогнозируемого (907 млн долл.).

Объем продаж препарата Darzalex вырос на 42,1% – до 830 млн долл. на фоне увеличения рыночной доли в США и Евросоюзе по всем показаниям.

Показатель по препарату Zytiga сократился на 13,8% из-за дженериковой конкуренции в США.

Квартальный объем продаж препаратов для лечения легочной гипертензии (Opsumit, Tracleer и Uptravi) снизился на 6,7% и составил 623 млн долл.

За весь 2019 год объем продаж Johnson & Johnson увеличился на 0,6%, составив 82,1 млрд долл.

Прибыль за год сократилась на 1,2% – до 15,1 млрд долл.

По прогнозу Johnson & Johnson, в 2020 году прибыль на акцию составит 8,95–9,10 долл. при объеме продаж 85,4–86,2 млрд долл. Аналитики прогнозируют объем продаж 85,5 млрд долл.

Илья Дугин

pharmvestnik