Правительство систематизирует работу в сфере заключения и мониторинга исполнения СПИК

Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2020 Минпромторг России определен уполномоченным органом по подготовке сводного отчета, проект которого будет формироваться не позднее 30 мая года, следующего за отчетным. Документ будет согласовываться с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на заключение СПИК в соответствующих отраслях промышленности, и не позднее 30 июня представляться в Правительство России.

Цель принятых решений — систематизировать проводимую Минпромторгом России работу в сфере заключения и мониторинга исполнения специальных инвестиционных контрактов, определить порядок информирования Правительства России об этой работе.

Источник: government.ru

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