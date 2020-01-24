Оливер Кёнке возглавил «Берингер Ингельхайм» в России

Оливер Кёнке занял позицию Генерального директора Boehringer-Ingelheim «Берингер Ингельхайм» в России, также он является руководителем подразделения рецептурных препаратов российского подразделения компании.

Г-н Кёнке начал свою деятельность в компании в 1997 году. С 2009 по 2019 годы он был генеральным директором и руководителем подразделения рецептурных препаратов компании в Польше. Кроме того, в 2017-2018 годах он также занимал должность генерального директора и руководителя подразделения рецептурных препаратов «Берингер Ингельхайм» на Украине.

Г-н Кёнке окончил факультет политических наук Университета экономики в Будапеште. Также он имеет степень магистра наук (MSc) в области международных отношений и макроэкономики Восточной Европы, полученную в 1995 году в Потсдамском университете.

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