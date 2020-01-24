Аналитики отметили в 2019 году тенденцию роста аптечного рынка за счет сделок M&A

Основной пул сделок по покупке аптечных сетей пришелся на первый квартал 2019 года, подсчитали аналитики AlphaRM. За январь прошлого года аналитики зафиксировали 12 сделок, самой крупной из которых стала продажа 155 точек «Юг-Фармы» Ростовской сети «Фармацевт+».

В середине года активность сетей заметно спала.

Самой крупной сделкой марта стала покупка «Фармлендом» (Уфа) челябинской сети «Доктор Алвик» (56 аптек).

Самой неожиданной сделкой года аналитики назвали покупку курской сетью «Аптечные традиции» аптечной сети «Фармастар» (93 аптеки), входящей в группу компаний «Северная звезда».

Оксана Баранова

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