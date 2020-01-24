Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения

Он стал заместителем назначенного вчера Михаила Мурашко. На посту руководителя Федерального медико-биологического агентства, как и писал «ФВ», его сменила бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Уйба родился в 1958 году в Омске. В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог».

С 1982 года по 1984 год работал цеховым врачом-терапевтом городской больницы № 20 в Свердловске.

С 1984 по 1989 год — главный врач профилактория Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области, там же до 1999 возглавлял медсанчасть №32.

С 1999 по 2002 год — заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, затем год работал в качестве генерального директора в ООО «Виру».

С декабря 2003 года по ноябрь 2004 года — руководитель Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России и с 6 ноября 2004 года — руководитель Федерального медико-биологического агентства.

Одновременно становится ректором Института последипломного профессионального образования ФМБА России и с 2005 года получает должность заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения.

Главный редактор журналов «Медицина экстремальных ситуаций» и «Медицинская радиология и безопасность», автор около 250 научных работ.

Полина Звездина

Михаил Нестёркин

pharmvestnik