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Владимир Уйба стал заместителем министра здравоохранения

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил Владимира Уйбу заместителем министра здравоохранения. Это следует из распоряжения правительства. «Назначить Уйбу Владимира Викторовича заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.

Он стал заместителем назначенного вчера Михаила Мурашко. На посту руководителя Федерального медико-биологического агентства, как и писал «ФВ», его сменила бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Уйба родился в 1958 году в Омске. В 1982 году окончил Свердловский государственный медицинский институт по специальности «врач-гигиенист, эпидемиолог».

С 1982 года по 1984 год работал цеховым врачом-терапевтом городской больницы № 20 в Свердловске.

С 1984 по 1989 год — главный врач профилактория Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области, там же до 1999 возглавлял медсанчасть №32.

С 1999 по 2002 год — заместитель руководителя Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России, затем год работал в качестве генерального директора в ООО «Виру».

С декабря 2003 года по ноябрь 2004 года — руководитель Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России и с 6 ноября 2004 года — руководитель Федерального медико-биологического агентства.

Одновременно становится ректором Института последипломного профессионального образования ФМБА России и с 2005 года получает должность заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения.

Главный редактор журналов «Медицина экстремальных ситуаций» и «Медицинская радиология и безопасность», автор около 250 научных работ.

Полина Звездина
Михаил Нестёркин
pharmvestnik

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Январь 23, 2020 | Просмотров: 124