Правительство назначило и.о. руководителя Росздравнадзора

«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на заместителя руководителя этой Службы Пархоменко Дмитрия Всеволодовича», — указано в документе. Распоряжение датировано 22 января.

Ранее Росздравнадзор возглавлял Михаил Мурашко, который был назначен министром здравоохранения.

Дмитрий Пархоменко родился 20 ноября 1963 года в городе Курск. Закончил 1-ый Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова по специальности «Фармация» в 1987 году.

Работал провизором-технологом и был заместителем заведующего отделом Аптеки № 1 Аптечного управления Мосгорисполкома. С 1992 по 2006 был сначала заместителем, а потом директором «Аптека № 67 «Петровская». Параллельно в 2004 году получил специальность «государственное и муниципальное управление», закончив Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

С 2006 года работает в Росздравнадзоре. До 2010 года был заместителем начальника Управления организации государственного контроля обращения медицинской продукции, затем до 2013 года врио заместителя руководителя Росздравнадзора — начальник Управления мониторинга государственных программ. С 2013 по 2019 работал заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Фото: Олег Кирюшкин, medvestnik.ru

Полина Звездина

Михаил Нестёркин

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