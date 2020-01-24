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Саратовское УФАС усмотрело картель при поставке рентгенооборудования

Саратовское УФАС усмотрело признаки картельного сговора между компаниями ООО «СМС Технологии» и ЗАО «НИПК «Электрон» на торгах 2018 года по поставке рентгенооборудования для ЛПУ Саратовской области. Соответствующее решение было вынесено 24 января.

Дело было заведено по заявлению фирмы, которая в тех же аукционах не участвовала. В ее обращении говорится, что ООО «СМС Технологии»  и ЗАО «НИПК «Электрон» совместно готовили заявки на торги и лишь создавали видимость конкуренции, благодаря чему ООО «СМС Технологии» выиграло контракт по предельно высокой цене, близкой к НМЦК.

УФАС  согласилось с доводами заявителя и квалифицировало поведение организаций как нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (между хозяйствующими субъектами-конкурентами запрещаются соглашения, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах).

Представитель ООО «СМС Технологии» сообщил корреспонденту «ФВ», что компания не согласна с этими обвинениями и будет обжаловать решение УФАС в установленном порядке.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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Январь 24, 2020 | Просмотров: 41