Саратовское УФАС усмотрело картель при поставке рентгенооборудования

Дело было заведено по заявлению фирмы, которая в тех же аукционах не участвовала. В ее обращении говорится, что ООО «СМС Технологии» и ЗАО «НИПК «Электрон» совместно готовили заявки на торги и лишь создавали видимость конкуренции, благодаря чему ООО «СМС Технологии» выиграло контракт по предельно высокой цене, близкой к НМЦК.

УФАС согласилось с доводами заявителя и квалифицировало поведение организаций как нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции (между хозяйствующими субъектами-конкурентами запрещаются соглашения, которые приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах).

Представитель ООО «СМС Технологии» сообщил корреспонденту «ФВ», что компания не согласна с этими обвинениями и будет обжаловать решение УФАС в установленном порядке.

Екатерина Погонцева

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