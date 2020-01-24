Основателя Insys Therapeutics приговорили к 5,5 годам тюрьмы за маркетинг опиоидного препарата

Г-н Капур – самый высокопоставленный топ-менеджер в фармотрасли, осужденный в связи с опиоидным кризисом в США. Он получил самый большой срок среди нескольких бывших топ-менеджеров Insys Therapeutics.

Обвинение просило для него 15 лет заключения и штрафа в размере 113 млн долл. США.

Кроме Джона Капура к тюремному заключению сроком на 2,5 года приговорен бывший исполнительный директор Insys Therapeutics Майкл Бабич, признавший свою вину и согласившийся сотрудничать со следствием.

Жертвами опиоидного кризиса в США 2009–2017 годов стали около 400 тыс. человек. Часть из них принимали рецептурные опиоидные анальгетики, вызывающие привыкание.

Илья Дугин

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