Основателя Insys Therapeutics приговорили к 5,5 годам тюрьмы за маркетинг опиоидного препарата

Основатель фармкомпании Insys Therapeutics («Инсис Терапьютикс») Джон Капур приговорен судом Бостона к 5,5 годам лишения свободы за организацию мошеннической схемы по продвижению опиоидного анальгетика Subsys в виде назального спрея, сообщает агентство Reuters.
Г-н Капур – самый высокопоставленный топ-менеджер в фармотрасли, осужденный в связи с опиоидным кризисом в США. Он получил самый большой срок среди нескольких бывших топ-менеджеров Insys Therapeutics.
Обвинение просило для него 15 лет заключения и штрафа в размере 113 млн долл. США.
Кроме Джона Капура к тюремному заключению сроком на 2,5 года приговорен бывший исполнительный директор Insys Therapeutics Майкл Бабич, признавший свою вину и согласившийся сотрудничать со следствием.
Жертвами опиоидного кризиса в США 2009–2017 годов стали около 400 тыс. человек. Часть из них принимали рецептурные опиоидные анальгетики, вызывающие привыкание.
Илья Дугин
pharmvestnik