«БелВитунифарм» намерено реализовать импортозамещающие проекты

«Два крупных инвестпроекта на пять миллионов долларов мы намерены реализовать в ближайшие годы. Первый связан с производством препаратов от бешенства. Бизнес-план по нему уже готов, срок окупаемости — два года. Приступить к его реализации мы можем без сторонней поддержки, за счет собственных средств. Второй импортозамещающий проект касается развития сывороточного производства препаратов крови. Подобного в Беларуси на данный момент нет, а потребность рынка только по нашей стране, мы видим, уже превосходит планируемый к выпуску первоначальный годовой объем», — так рассказал о перспективах развития «БелВитунифарм» директор Сергей Большаков во время посещения предприятия председателем Витебского облисполкома Николая Шерстнева.

На сегодня практически половина используемых в Беларуси ветеринарных препаратов производится в Долже (под Витебском). Здесь выпускают сложные высокотехнологичные инновационные лечебно-профилактические и биологические препараты для животных. Это сыворотки, вирусные и бактериальные вакцины, лекарственные средства — всего более 150 наименований.

По словам губернатора, одной из основных целей ОАО «БелВитунифарм» является не просто наращивание объемов производства, а выпуск продукции, которая востребована на рынке в настоящее время:

Сегодня предприятию нужно выстраивать новую дорожную карту. Мы должны понимать, какие ветпрепараты востребованы, как увязать деятельность «БелВитунифарма» с производством и сельскохозяйственными организациями, какие необходимо реализовать инновационные проекты, чтобы получить продукцию, востребованную на отечественном и внешних рынках.

Отмечается, что продукция ОАО «БелВитунифарм» востребована не только на белорусском рынке. Она реализуется в Россию и страны ЕАЭС, Бахрейн, Кувейт, Египет и другие.

gmpnews