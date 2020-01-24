Boule Diagnostics AB локализует производство реагентов для гематологических анализаторов

В 2020 году шведская компания Boule Diagnostics AB планирует запустить первое в России производство реагентов к гематологических анализаторам, предназначенных для проведения анализов крови в клинико-диагностических лабораториях. Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов, инвестор заключил договор аренды на производственно-складские площади с холдингом «Строительный альянс» в мультифункциональном парке «Сынково», расположенном в городском округе Подольск.

Корпорация развития Московской области осуществила подбор площадки для реализации проекта и продолжает консультировать компанию Boule Diagnostics AB по вопросам получения мер поддержки от региона.

«Медико-фармацевтическая отрасль активно развивается в Подмосковье, в 2019 году в регионе были реализованы инвестпроекты таких игроков мирового уровня как Sysmex, GE Healthсare и Philips. Новые меры поддержки позволят более эффективно использовать потенциал Московской области», — поделился заместитель генерального директора Корпорации развития МО Александр Федоров.

Boule Diagnostics AB — международная компания, которая разрабатывает, производит и продает гематологические анализаторы и расходные материалы к ним. Компания обслуживает больницы, клиники, лаборатории и дистрибьюторов, работающих в сегменте IVD, как в гематологии человека, так и в ветеринарии.

gmpnews