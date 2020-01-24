УФАС заподозрило Пермский тубдиспансер в сговоре с поставщиками медизделий на 14 млн рублей

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю заподозрило Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр (Пермский тубдиспансер) в картельном сговоре с поставщиками при проведении аукционов на поставку медоборудования на общую сумму 14 млн рублей. В отношении трех дистрибьюторов и медучреждения возбуждено антимонопольное дело, его рассмотрение назначено на февраль 2020 года.

Как пояснили Vademecum в региональном УФАС, расследование по делу, помимо Пермского тубдиспансера, ведется в отношении ООО «Мединдустрия» и ООО «Медицина и здоровье», а также индивидуального предпринимателя Ольги Костик.

По словам начальника отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Анастасии Беловой, в ноябре 2019 года ведомство по обращению ГУ МВД России по Пермскому краю провело в тубдиспансере внеплановую выездную проверку. В ходе инспекции обнаружилась электронная переписка между директором одной из компаний – участников аукционов и сотрудниками диспансера, содержащая информацию о ценах и технических характеристиках поставляемого оборудования. Переписка, датируемая октябрем и ноябрем 2017 года, велась до публикации конкурса – на этапе формирования документации и технического задания. После этого, как выяснил УФАС, в объявленных конкурсах начальная максимальная цена контрактов и техническое задание, сформированное медучреждением, представляло собой копию сведений, которые предоставил дистрибьютор.

Сотрудники антимонопольного ведомства предполагают, что после объявления тендеров участники сговора согласованно подали заявки на участие в пяти конкурсах, разделив победу между собой. Общая сумма закупок достигла 14 млн рублей.

В случае признания Пермского тубдиспансера и поставщиков виновными, компаниям и медучреждению грозит административное наказание в виде штрафа, размер которого будет определяться индивидуально, в зависимости от суммы выручки правонарушителя.

ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» ежегодно получает по госзаданию план на 1,9 тысячи случаев лечения и 95 тысяч амбулаторных обращений пациентов. В 2019 году планируемый объем выручки центра составлял 1,1 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерафкс, ООО «Мединдустрия» единолично принадлежит Сергею Костику. Выручка компании в 2018 году составила 13,6 млн рублей, чистая прибыль – 1,657 млн рублей. ООО «Медицина и здоровье» на 100% владеет Виталий Нелюбин, в 2018 году поставщик выручил 2,3 млн рублей, чистый убыток составил 31 тысячу рублей. Индивидуальный предприниматель Ольга Костик, как следует из ЕИС в сфере госзакупок, заключила на рынке госзаказа контракты на 7,1 млн рублей, из них на 6,1 млн – с Пермским тубдиспансером в 2017 году.