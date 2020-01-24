PatchAi запустила программу виртуального ассистента для участников клинических исследований

За прошедший год PatchAi осуществила два раунда финансирования и сумела привлечь около 900 тыс. евро для поддержки данного продукта.

Работа этого сервиса началась в декабре 2019 года. Среди первых клиентов PatchAi была компания Novartis Italia («Новартис Италия»).

На ранних этапах разработку данного приложения поддержали Лаборатория стартапов банка Unicredit (Unicredit Startup Lab), Европейский технологический институт, IBM и заинтересованные организации.

В PatchAi утверждают, что располагают первой когнитивной платформой, способной работать в качестве эмпатического виртуального помощника для сбора и прогнозного анализа данных, поступающих от субъектов КИ.

После регистрации данное приложение будет относиться к медицинским изделиям I класса на основе искусственного интеллекта для оценки потребностей пациентов и реализации стратегий привлечения и удержания их в процессе КИ.

Приложение позволит также собирать реальные данные о симптомах, нежелательных явлениях, приверженности лечению и качестве жизни пациентов.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik