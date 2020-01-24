Gilead Sciences вступила в борьбу против нового коронавируса

По словам представителя Gilead, компания активно обсуждает с исследователями и врачами из США и Китая потенциал remdesivir в качестве экспериментального средства терапии.

Как отметил в интервью Reuters директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) д-р Энтони Фаучи, институт тесно сотрудничает с Gilead в области исследования remdesivir на инфицированных пациентах.

Ранее NIAID исследовал remdesivir для лечения лихорадки Эбола и признал его неэффективным. По словам д-ра Фаучи, есть признаки, что препарат может быть более эффективными для борьбы с новым вирусом из Китая. В частности, он показал активность против коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в исследованиях на животных.

Илья Дугин

pharmvestnik