ФАС перерегистрировала первую цену на референтный препарат

Порядок по обязательной перерегистрации предельных отпускных цен на препараты из перечня ЖНВЛП, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16.12.2019 № 1683, вступил в силу 17 декабря 2019 года.

«Ведомство успешно согласовало первую цену на референтный препарат бромокриптин, который входит в перечень ЖНВЛП. Решение о согласовании было размещено на официальном сайте ведомства и направлено в Минздрав РФ. Мы ожидаем, что все производители российского фармрынка активно включатся в процесс пересмотра цен на лекарственные препараты, что позволит нам привести их в соответствие с ценами на препараты в референтных странах», – говорит начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

В пресс-службе ФАС напоминают, что производители должны подать заявления на обязательную перерегистрацию цен на оригинальные (референтные) препараты в Минздрав РФ в срок до 18 февраля 2020 года. Пересмотренные предельные отпускные цены на препараты вступают в силу в течение 5 месяцев после выхода соответствующего приказа Минздрава России.

Сам процесс пересмотра цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП должен завершиться к концу 2020 года.

Как писал «ФВ» 21 января, Минздрав пока получил порядка 30 заявлений от держателей регистрационных удостоверений на перерегистрацию цен.

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