CEPI финансировала разработку вакцин-кандидатов против китайского коронавируса

Часть финансирования получила американская компания Moderna («Модерна»), объявившая о начале сотрудничества в разработке вакцины-кандидата с исследователями на федеральном уровне. Компания Inovio Pharmaceuticals («Айновио Фармасьютикалз») получила дополнительно 9 млн долл. для финансирования собственной программы исследований. CEPI также расширяет партнерство с Университетом Квинсленда (Австралия).

Применительно к Moderna, финансирование CEPI покроет расходы на производство иРНК-вакцины-кандидата против нового коронавируса. Эту работу также поддержат исследователи из Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), которые проведут доклинические исследования и клинические исследования (КИ) I фазы.

Что касается компании Inovio, то финансирование со стороны CEPI покроет расходы на проведение КИ I фазы биотехнологической кандидатной вакцины INO-4800. Разработка вакцины осуществляется на основе собственной платформы для создания ДНК-препаратов. По информации компании, эта платформа обеспечивает быструю разработку вакцины против возникающих угроз.

Коалиция имеет определенную историю сотрудничества с Inovio. В 2018 году CEPI обеспечила для Inovio финансирование в размере до 56 млн долл. на 5-летний период для разработки вакцин-кандидатов против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Ласса.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik