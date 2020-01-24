CEPI финансировала разработку вакцин-кандидатов против китайского коронавируса

Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI) объявила о финансировании трех программ ранних стадий по разработке вакцин против нового коронавируса из Китая, сообщает портал FiercePharma.
Часть финансирования получила американская компания Moderna («Модерна»), объявившая о начале сотрудничества в разработке вакцины-кандидата с исследователями на федеральном уровне. Компания Inovio Pharmaceuticals («Айновио Фармасьютикалз») получила дополнительно 9 млн долл. для финансирования собственной программы исследований. CEPI также расширяет партнерство с Университетом Квинсленда (Австралия).
Применительно к Moderna, финансирование CEPI покроет расходы на производство иРНК-вакцины-кандидата против нового коронавируса. Эту работу также поддержат исследователи из Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), которые проведут доклинические исследования и клинические исследования (КИ) I фазы.
Что касается компании Inovio, то финансирование со стороны CEPI покроет расходы на проведение КИ I фазы биотехнологической кандидатной вакцины INO-4800. Разработка вакцины осуществляется на основе собственной платформы для создания ДНК-препаратов. По информации компании, эта платформа обеспечивает быструю разработку вакцины против возникающих угроз.
Коалиция имеет определенную историю сотрудничества с Inovio. В 2018 году CEPI обеспечила для Inovio финансирование в размере до 56 млн долл. на 5-летний период для разработки вакцин-кандидатов против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Ласса.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik