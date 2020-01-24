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Прокуратура добилась расторжения контрактов с неблагонадежными поставщиками лекарств

В Ижевске прокуратура выявила четыре медицинских организации, которые заключили государственные контракты на поставку лекарств с компаниями, включенными в реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение.

По требованию надзорного органа соглашения расторгнуты, а виновные привлечены к  дисциплинарной ответственности.

Федеральным законодательством установлен запрет на участие в закупках юридического лица, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке привлекалось к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Однако четыре медицинских учреждения Ижевска это ограничение проигнорировали, хотя их контрагенты были наказаны за это административное правонарушение в 2018 году. Как сообщили «ФВ» в прокуратуре республики, среди неблагонадежных компаний были и фармацевтические.

Всего в 2018 году на незаконном вознаграждении в Удмуртии погорели шесть  коммерческих организаций разного профиля. Решениями судов на них были наложены штрафы по 500 тыс. руб.

Исполняя представление прокуратуры, больницы расторгли контракты с уличенными в даче взяток исполнителями. Два должностных лица понесли дисциплинарную ответственность.

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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Январь 24, 2020 | Просмотров: 36