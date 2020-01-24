Участники медицинского картеля заплатят более 96 миллионов рублей штрафов

Как уже сообщал «ФВ», 15 января 2020 года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение ФАС России, принятое в феврале 2019 года в отношении ООО «Регионфарма», ООО «Глобалмедтех», ООО «Дагмедтехника», ООО «Медфармаснаб», Минздрава Дагестана и республиканского онкодиспансера о заключении между ними антиконкурентного соглашения.

Параллельно две компании, за исключением ООО «Глобалмедтех», обжаловали решение ФАС России, вынесенное в октябре 2019 года, о назначении штрафов на общую сумму 96 млн руб. (все четыре организации обязаны выплатить 253 млн руб.).

20 января Арбитражный суд города Москвы не нашел причин для удовлетворения исков ООО «Дагмедтехника» и ООО «Медфармаснаб». А 23 января суд назначил к рассмотрению аналогичный иск ООО «Регионфарма». Слушание пройдет 27 февраля.

Екатерина Погонцева

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