Веронике Скворцовой досталась в наследство миллиардная задолженность клиник ФМБА

Как пишет Medvestnik.ru со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова, депутаты неоднократно в течение прошлого года выходили на руководство ФМБА, чтобы добиться решения проблемы, но никакой конструктивной схемы погашения задолженности так и не выработали. Речь идет о медико-санитарных частях, которые обслуживают население небольших городов, в которых расположены объекты ГК «Росатом». Таких учреждений в системе ФМБА более 60.

«Там огромная, часто избыточная материально-техническая база, которая имеет высокую степень износа, жестко просроченная кредиторская задолженность. Оттуда увольняется медицинский персонал, так как эти учреждения живут по своим правилам. В федеральный проект «Здравоохранение» они не вошли. Естественно, врачи уходят, если зарплата в соседнем городе выше», — рассказал Александр Петров.

Население ищет возможность получать помощь в медицинских учреждениях за пределами закрытых городов, в результате деньги перетекают в клиники, где лучше лечат, а в МСЧ ФМБА ситуация становится еще хуже. «Я сам из закрытого города Новоуральска, и там население считает, что у них самая большая проблема — медицинская помощь», — уточнил депутат.

По его словам, ситуация, то улучшается, когда правительство находит дополнительные источники финансирования ФМБА, то снова ухудшается. «Туда нужно вливать серьезные ресурсы, так как эти медучреждения не могут быть финансово самостоятельными, — пояснил Петров. — Субъекты говорят: это не наши больницы, в ФМБА разводят руками, ссылаясь на то, что оказывают медицинскую помощь в рамках ОМС».

Сейчас прорабатывается вариант привлечения «Росатома» к решению проблемы, добавил депутат.

Напомним: в прошлом году губернатор Ульяновской области Сергей Морозов направил письмо председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву и его заместителю Татьяне Голиковой с просьбой включить организации, подведомственные ФМБА и осуществляющие медицинское обеспечение сотрудников предприятий и жителей закрытых административных территориальных образований, в нацпроект «Здравоохранение» и принять федеральную целевую программу по модернизации МСЧ.

Вероника Скворцова и Владимир Уйба

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