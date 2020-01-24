Препарат для животных испытают на людях

Препарат разработала директор единого лабораторного комплекса УрГЭУ Наталья Кольберг. В качестве сырья она использовала фабрициеву бурсу цыплят-бройлеров в возрасте 35–42 дней – центральный лимфоидный орган, ответственный за созревание клеток-продуцентов (B-лимфоцитов). Выпускают иммуномодулятор на производственных мощностях фармацевтического центра Уральского федерального университета (УрФУ). В животноводстве и птицеводстве его используют как кормовую добавку. Исследования на мышах показали, что препарат обладает противоопухолевой активностью.

«С помощью препарата врачи смогут определять причину онкологического заболевания, запускающую механизм образования и роста опухоли, – говорит разработчик. – Сейчас этиология рака – вирусная, бактериальная, воспалительная – не всегда очевидна. Врачи часто борются уже с последствиями – опухолями, метастазами. Наша задача – создать механизм, который поможет заниматься корректировкой лечения на первичных этапах».

В октябре 2019 года Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии выдал заключение, что препарат можно зарегистрировать в качестве БАД, корректирующего иммунитет человека при различных заболеваниях. Теперь в УрГЭУ создают фармацевтическую форму препарата. Клинические испытания пройдут в одной из больниц Екатеринбурга и в онкологическом центре Санкт-Петербурга, куда в июне научные партнеры из УрФУ планируют поставить образцы препарата.

Фото: usue.ru

Михаил Старков

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