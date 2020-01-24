Ушел из жизни исполнительный директор ВОЗ Питер Салама

На 52-м году жизни умер исполнительный директор Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама. Большую часть карьеры Питер Салама посвятил работе в ЮНИСЕФ, занимался вопросами здравоохранения в Зимбабве, Эфиопии, Афганистане, а также вопросами ВИЧ/СПИДа в мире. На 52-м году жизни умер исполнительный директор Программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама. Большую часть карьеры Питер Салама посвятил работе в ЮНИСЕФ, занимался вопросами здравоохранения в Зимбабве, Эфиопии, Афганистане, а также вопросами ВИЧ/СПИДа в мире.

«Глубоко огорчен внезапным уходом из жизни моего коллеги и друга, – написал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter. – Пит воплощал в себе все лучшее, что есть в ВОЗ и ООН – профессионализм, приверженность и сострадание. Работать с ним было поистине приятно. Его будет очень не хватать».

Питер Салама в 2002-2004 годах был руководителем Департамента ЮНИСЕФ по вопросам здравоохранения и питания в Афганистане, затем работал руководителем Департамента ЮНИСЕФ по вопросам глобального здравоохранения и главным консультантом по вопросам ВИЧ/СПИДа. В 2009–2015 годах отвечал за глобальные ответные меры ЮНИСЕФ по борьбе с вирусом Эбола, а также был представителем организации в Зимбабве и Эфиопии.

С 2015 по 2016 год являлся региональным директором ЮНИСЕФ в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а в июле 2016 года стал исполнительным директором ВОЗ.

ВОЗ сотрудничает с Россией в борьбе с заболеваниями инфекционного характера. В январе 2017 года бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с Питером Саламой, где специалисты обсудили профилактику вспышек инфекционных заболеваний в России и Республике Никарагуа. «Впечатляет то, что Россия может предложить в этом плане», – сказал тогда Салама.

В феврале 2018 года стало известно, что Россия направит ВОЗ $4,3 млн на укрепление потенциала реагирования на распространение инфекционных заболеваний. В феврале 2019 года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении ВОЗ на эти же цели до $40,6 млн.