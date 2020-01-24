Экспортный потенциал оборудования Реаторг

Технологическое оборудование для производства фармацевтических субстанций производства компании «Реаторг» ориентировано в большей степени на экспорт, об этом говорит Георгий Хачиян, генеральный директор компании.

Это объясняется в первую очередь тем, что объемы производства фармсубстанций и малотоннажной химии в России недостаточны для полномасштабного производства оборудования.

«Интерес к нашему оборудованию есть. <…> Мы планируем продолжать участие в международных выставках, в частности на CPhI China мы покажем несколько интересных решений, а к выставке ACHEMA постараемся подготовить и новые единицы оборудования. Главная задача для нас – показать экономическую выгоду для зарубежного потребителя, поскольку качество нашего оборудования соответствует европейским аналогам», — комментирует Георгий Хачиян.

gmpnews