Johnson & Johnson ожидает в 2020 году одобрения восьми новых препаратов

Согласно представленным Johnson & Johnson финансовым результатам за четвертый квартал и полный 2019 год, выручка компании выросла на 1,7%. В фармацевтическом сегменте Johnson & Johnson показатель повысился на 3,5%.

Несмотря на то, что в потребительском сегменте результаты не принесли особых сюрпризов, объем продаж в нем вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,9%.

Хуже всего дела обстоят в сегменте медицинских технологий. В первую очередь под давлением конкуренции со стороны Arthrex и Stryker Corporation объем продаж сократился на 0,5%, в связи с чем компания недополучила ожидаемых рынком дополнительных $350 млн.

Несмотря на довольно тяжелый год, в котором компания столкнулась с повышенной волатильностью на глобальных рынках, замедлением мирового производства, судебными процессами (опиодным иском против дочерней Janssen Pharmaceutica и делом по обвинению в токсичности детской присыпки) стабильность бизнес-процессов и эффективность менеджмента не вызывает вопросов. На 38-й Конференции банка JPMorgan по здравоохранению генеральный директор Johnson & Johnson заявил, что 75% выручки до 2023 года компания сможет генерировать на существующем наборе продукции и препаратов. Бизнес предсказуем и прогнозируем: компания 38-й год подряд демонстрирует рост выручки.

Менеджмент прогнозирует, что в 2020 году FDA и регуляторными органами других стран будет одобрено восемь новых препаратов и планирует подать до 10 заявок на одобрение.

gmpnews