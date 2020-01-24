В НИУ «БелГУ» проводят исследования нового препарата для лечения болезни Паркинсона

Разработанный учёными НИУ «БелГУ» фармацевтический препарат Рапиталам способен замедлить процесс нейродегенерации на ранних стадиях. Это подтвердили исследования, проведённые доцентом кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ «БелГУ», кандидатом медицинских наук Натальей Авдеевой.

Учёный отмечает, что болезнь Паркинсона или дрожательный паралич считается вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием в мире.

Проводимое на базе НИИ Фармакологии живых систем НИУ «БелГУ» исследование показало, что инновационное лекарственное средство Рапиталам для лечения дрожательной формы болезни Паркинсона обладает выраженным антитреморным эффектом. Испытание фармсубстанции проведено на беспородных крысах линии Спрег-Доули (англ. Sprague Dawley) в соответствии с требованиями Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментов и других научных целей. В рамках эксперимента животным, разделённым на шесть групп, вводили тестируемый препарат Рапиталам и другой известный препарат, который традиционно применяется для симптоматического лечения паркинсонических пациентов.

В результате эксперимента фармакологи НИУ «БелГУ» выявили, что инновационное лекарственное средство Рапиталам в дозах 3 и 10 мг/кг обладает сопоставимыми антитреморными эффектами с препаратом сравнения в дозе 50 мг/кг. Преимущество новой фармсубстанции в том, что она показывает высокий результат при лечении дрожательной формы болезни Паркинсона и не имеет нежелательных эффектов. А это принципиально важно, когда есть высокая вероятность развития привыкания к препаратам и требуется обязательное увеличение их дозировки.

Продемонстрировано действие тем, что фармсубстанция Рапиталам в дозе 10 мг/кг снижает проявление дрожательного эффекта, усиленного оксотреморином, в сравнении с контрольной группой за более короткий промежуток времени. В группе, принимавшей Рапиталам 10 мг/кг, уже после 60-й минуты наблюдалось угасание тремора (на двадцать минут раньше, чем после приёма другого тестируемого препарата). Конкурентное преимущество разработки учёных НИУ «БелГУ» также в том, что побочные эффекты сведены к минимуму.

gmpnews