X5 Retail Group ищет замену «Мега Фарм»

Источник «ФВ» из аптечной сети раскрыл детали предложений от Х5, поступающих в аптечные сети. Ритейлер предлагает сетям пакетные предложения по точкам в магазинах «Перекресток». Выбрать интересные аптечным сетям места и отказаться от непривлекательных нельзя. Брать можно только «пакет».

Предложения по размещению точек в закассовых зонах к аптечным сетям активно поступают от X5 с лета 2019 года. По словам источника «ФВ» на аптечном рынке, сбор предложений от аптечных сетей Х5 уже завершает. К 1 февраля сетям обещают предоставить помещения.

Как уже писал «ФВ», Аптечная сеть «Мега Фарм» (входит в Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова) имеет соглашение с Х5 о приоритетном размещении аптек на площадях ритейлера.

В апреле 2019 года в сети была 1 тыс. аптек в 32 регионах. К 2021 году компания планировала довести число точек до 4 тыс.

Но в 2019 году сеть стала сокращаться. На 1 декабря 2019 года «Мега Фарм» была представлена в 26 регионах с 496 аптечными точками, подсчитали аналитики AlphaRM.

В середине 2019 года «Мега Фарм» заявила о смене планов. На запрос «ФВ» в пресс-службе компании говорили про трансформацию бизнеса. Она ведет активные переговоры с потенциальными покупателями части аптечных точек.

Оксана Баранова

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