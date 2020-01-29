CMA уличило компанию Tiofarma в нелегальном разделе рынка препарата fludrocortisone

По словам представителя регулятора, компания Tiofarma призналась в участии в сговоре после того, как аналогичное признание сделала компания Aspen.

По версии регулятора, следуя условиям сговора компании Tiofarma и Amilco согласились не выводить на британский рынок свои продукты с тем, чтобы единственным поставщиком оставалась компания Aspen.

Взамен Tiofarma становилась монопольным производителем fludrocortisone для британского рынка, а Amilco должна была получать 30%-ную долю от продаж по установленной Aspen цене.

Aspen предложила выплатить Национальной системе здравоохранения Великобритании (NHS) 8 млн фунтов стерлингов. Кроме этого, компания гарантировала наличие на британском рынке минимум двух поставщиков fludrocortisone.

В свою очередь, Tiofarma согласилась заплатить максимум 186 тыс. фунтов, если ее вина в нарушении антимонопольного законодательства будет доказана.

Между тем, компания Amilco вину не признала. Расследование CMA продолжается.

Илья Дугин

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