Отказ Минздрава предоставить дорогой препарат закончился уголовным делом против врачей ЦРБ

Члены семьи Сергея Дружинина, у которых диагностирована болезнь Фабри, в течение трех лет доказывали чиновникам Минздрава Нижегородской области, что они нуждаются в выписке препарата «Агалсидаза бета» и его пожизненном приеме. В подтверждение своих слов они представили заключение консилиума врачей Клиники нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева, Университетской клинической больницы № 3 ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. Сеченова МЗ РФ». Годовой курс терапии на одного человека стоит около 5 млн руб., а в Сосновке диагноз установлен у пятерых жителей, включая двоих детей.

В 2017 году врачебная комиссия ГБУЗ НО «Сосновская центральная районная больница» согласилась с выводами московских коллег, однако региональный Минздрав препарат предоставить отказывался, ссылаясь на отсутствие «достаточных доказательств осуществления всех рекомендаций по диагностике и лечению болезни Фабри». В судебном решении, вынесенном 13 августа 2019 года в пользу дочери Сергея Дружинина, представитель ведомства указывает на то, что пациент с болезнью Фабри должен находиться под постоянным наблюдением врача, желательно имеющего опыт ведения таких больных, должен проходить мультидисциплинарный осмотр в медицинской организации не реже одного раза в год.

«В отношении истца данные требования не соблюдены, в связи с чем Министерство здравоохранения Нижегородской области не имеет обязанности обеспечения требуемым лекарственным препаратом», – говорится в решении.

Отказы Минздрава сначала районный, а затем и областной суд признали незаконными. Ведомства обязали обеспечить больных необходимыми лекарствами, но судебные решения долгое время не исполнялись. Все это время семья выживала благодаря гуманитарной помощи со стороны фармацевтической компании. Однако в конце 2019 года она прекратила поставки.

В январе один из членов семьи – Михаил Воронцов скончался. Его смерть вызвала общественный резонанс. После публикаций в нижегородских СМИ семье Воронцова позвонили из правительства области и пообещали во всем разобраться. Также были найдены средства для приобретения первой партии препарата и начала терапии.

Санкция ч.1 ст.293 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тыс. рублей, либо обязательных или исправительных работ, либо ареста на срок до трех месяцев.

Фото: twitter.com

Екатерина Погонцева

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