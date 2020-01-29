«Фарма Трэйс» и Servier подготовились к маркировке и валидному обмену данными с ФГИС МДЛП

Для подготовки отчетности во ФГИС МДЛП об операциях, которые совершаются на территории РФ, международный фармпроизводитель Servier выбрал облачный продукт Check, Track & Trace (CTT), который позиционируется «уникальной в своем роде платформой для поддержки производственных и логистических процессов».

Благодаря своей архитектуре CTT дает возможность в автоматическом режиме обрабатывать в рамках проекта операции по прослеживаемости товародвижения, которые регистрируются в системах заказчика и поставщика, выстраивать их в правильной последовательности, создавать и отправлять в автоматическом режиме цепочку отчетов во ФГИС МДЛП. Обработка в СТТ значительно сокращает ручной труд сотрудников компании.

«Это не первый наш совместный интеграционный проект: электронный документооборот с поставщиком логистических услуг мы внедрили еще в 2016 году, — рассказал директор по информационным технологиям компании Servier по странам ЕАЭС Александр Яковлев. — В рамках проекта по маркировке лекарств нашим командам необходимо было решить непростую задачу: встроиться в уже существующие интеграционные потоки данных с аутсорсинговым складом, при этом не нарушая, а расширяя их функционал с предоставлением необходимой информации и сведений. Считаю, нам удалось справиться с этой задачей».

Директор по продукту компании «Фарма Трэйс» Дмитрий Баглей охарактеризовал проект с Servier как «один из наиболее комплексных и сложных».

«Это обусловлено в первую очередь разнообразием операций, связанных с локальным и зарубежным производством, импортными операциями, — пояснил он. — Валидация информационной системы выполняется с учетом стандартов GxP. В дополнение для сбора и передачи данных в систему СТТ используется специальное приложение WTS (warehousing tracking system), которое позволяет регистрировать операции в местах их физического выполнения на производственном складе».

Компания Servier одной из первых начала работу в пилотном проекте по маркировке. На московском производственном комплексе «Сервье РУС» в два этапа была произведена техническая модернизация упаковочных линий и установлено специализированное оборудование для нанесения и верификации криптозащищенного Data Matrix кода.

Источник: ГК Сантэнс

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