АРФП: за цифрами стоят люди или что скрывается за целевыми показателями?

В 2020 году национальный режим в отношении закупок товаров, работ, услуг не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Продукция из этих государств не приравнивается к иностранной в рамках национального режима. Эти меры призваны упростить и поддержать долю товаров ЕАЭС на уровне 50%. Соответствующие поправки правительство подготовило в 44-ФЗ «О контрактной системе». Национальный режим включает преференции, ограничения и запреты. Так по новым правилам нельзя будет закупать иностранную продукцию для обороны и безопасности страны, а в остальном будет применен механизм «Третий лишний» и ценовые преференции.

По мнению Ассоциации Российских фармацевтических производителей целевые показатели на уровне 50% могут быть достигнуты при условии равного рынка, а равноправные условия на рынке ЕАЭС будут не раньше 2025 года.

«Хотя барьеры на торгах в Казахстане были устранены, но в союзном государстве есть поправка — к участию в государственных закупках допускаются компании при наличии выданного регистрационного удостоверения по правилам Евразийского экономического союза. Учитывая, что РФ нужно получить 14 тысяч регистрационных удостоверений, а сейчас выдано только 100. Эти ограничения нужно снимать», — подчеркнула заместитель генерального директора АРФП Ольга Пентегова.

Кроме того, Минпромторг подготовил изменения в государственную программу «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Ведомство предлагает снизить целевой показатель доли отечественных лекарств до 32.9% в денежном выражении. Хотя изначально в стратегии «Фарма 2020» планировалось довести долю отечественных лекарств в потреблении до 50%. Это позволило бы российскому рынку уйти от импортной зависимости, тем самым насытив российский рынок лекарств безопасными, эффективными и качественными продуктами. В пояснительной записке на портале regulation.gov.ru говорится, что «доля лекарственных средств отечественного производства в общем объеме потребления в денежном выражении связано с увеличением стоимости лекарственных препаратов зарубежного производства и более низкой ценой отечественных лекарственных препаратов. Длительность клинических исследований, задержки в процедуре государственной регистрации лекарственных препаратов приводят к увеличению срока вывода на рынок. Сдерживающим фактором является регулирование цен со стороны государства на ЖНВЛП, и снижение стоимости лекарственных препаратов в рамках конкурсных процедур по государственным закупкам для системы здравоохранения».

«Правительство впервые озаботилось тем, что идет жесткий ценовой прессинг и производство препаратов становится не рентабельным. Показатели не выполняются, а за этими цифрами стоит сворачивание производств, а это снижение налоговых поступлений в государственную казну, сокращение рабочих мест. Необходим баланс интересов, то есть если идет ценовой прессинг, то должны быть какие-то послабления, например, налоговые или снижение арендной ставки», -отметил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

По данным компании DSM Group за 8 месяцев 2019 года доля российских препаратов выросла на 1,3% — до 31,0% в рублях. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 6,3%, тогда как объём продаж импортных лекарств увеличился только на 0,4%. Положительная динамика роста доли отечественных препаратов — уже сложившийся тренд, продолжающийся длительное время. Изменение в структуре предпочтений по ценовым сегментам происходит за счет снижения потребления дешевых российских препаратов. Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в январе-сентябре прошлого года составила 97,8 рублей, что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 347,3 рублей). По данным аналитиков государственный сегмент стал основным драйвером роста.

Пресс-служба АРФП

gmpnews