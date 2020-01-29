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Президент РФ дал поручения в отношении порядка ввоза незарегистрированных лекарств

Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, среди которых:

Правительству Российской Федерации поручено:

  • утвердить порядок ввоза в Российскую Федерацию конкретных партий незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также обеспечить утверждение перечня заболеваний и состояний и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в целях осуществления ввоза таких препаратов в Российскую Федерацию.

Срок – 1 марта 2020 г.;

  • внедрить единый регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания на льготных условиях.

Срок – 31 декабря 2020 г.

gmpnews

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Январь 27, 2020 | Просмотров: 115