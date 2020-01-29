В ходе операции Европола было изъято 34,5 млн упаковок лекарств

Европол (Europol) поддержал общеевропейскую операцию, направленную на предотвращение незаконного онлайн- и оффлайн-обращения незаконно используемых и контрафактных лекарств. Операцию возглавляли Финская таможня (Tulli) и Центральный офис по борьбе с преступлениями в области окружающей среды и общественного здравоохранения Французской национальной жандармерии (Gendarmerie Nationale, Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique), а также уполномоченные органы 11 государств — членов ЕС, Боснии и Герцеговины, Украины, Агентства США по борьбе с наркотиками (DEA) и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Операция проходила 15–18 октября 2019 г.

Совместные общеевропейские действия, координируемые в режиме реального времени из координационного центра в Европоле, привели к:

прекращению деятельности 6 организованных преступных групп;

112 обыскам в местах проживания;

арестам 48 подозреваемых на Кипре, в Финляндии, Франции, Венгрии, Португалии, Испании и Великобритании;

изъятию около 34,5 млн упаковок лекарств и допинговых препаратов, а также других субстанций, в том числе антигистаминных, анксиолитиков, средств для лечения эректильной дисфункции и влияющих на метаболизм, гормонов, наркотиков, обезболивающих, антиэстрогенов, противовирусных и снотворных средств.

Общая сумма изъятий оценивается примерно в 2,6 млн евро.

Согласно представленной информации, среди конфискованных лекарств находился псевдоэфедрин, используемый для лечения простудных заболеваний, однако преступники делали из него метамфетамин. Псевдоэфедрин и психотропные препараты составляли наиболее крупные изъятия.

Большая часть изъятых препаратов была выведена из законной цепочки поставок путем отпуска по поддельным медицинским рецептам или через врачей и фармацевтов, которые вовлечены в данную преступную деятельность. Несколько тысяч изъятых лекарств были фальсифицированы.

gmpnews