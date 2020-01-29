Алмаз Мифтахов возглавил отдел планирования и развития Pfizer в регионе «Евразия и Прибалтика»

Компания Pfizer объявляет о назначении Алмаза Мифтахова директором отдела стратегического планирования и операционного развития Pfizer в регионе «Евразия и Прибалтика» с 01 января 2020 года.

Алмаз будет отвечать за широкий спектр задач, связанных со стратегической и операционной поддержкой маркетинга и продаж компании Pfizer в таких странах, как Россия, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Монголия.

Алмаз обладает более, чем 15-летним опытом работы в фармацевтическом бизнесе. Он получил обширный опыт в маркетинге и продажах за время работы в таких направлениях, как: управление продуктом, клиентский сервис, работа с ключевыми клиентами. Алмаз также руководил бизнес-подразделением в странах Кавказа и Средней Азии и занимал позицию главы представительства в компании Novartis.

За время работы в Pfizer Алмаз успешно руководил несколькими региональными стратегическими проектами, а также управлял отделом стратегического планирования и операционного развития Pfizer в Израиле, Украине, странах Прибалтики, странах Кавказа и Средней Азии.

Алмаз изучал Экономику и Международные отношения в Университете Билкент в Турции. А также он получил степень MBA в Университете Коч.

gmpnews