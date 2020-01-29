Утвержден регламент по выдаче заключений на ввоз/вывоз биологических материалов Алмаз Мифтахов возглавил отдел планирования и развития Pfizer в регионе «Евразия и Прибалтика» » Кластер «ФармДолина» в Московской области объединил 12 компаний Фармацевтический кластер «ФармДолина», расположенный в подмосковном наукограде Пущино, привлек 12 компаний-участников, уникальностью кластера является наличие компетенций у его участников, способных обеспечить полный перечень работ по разработке, испытаниям и производству новых лекарственных средств, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. «Московская область активно реализует проекты кооперации и кластеризации высоконаучных организаций. Например, фармацевтический кластер Московской области «ФармДолина», созданный в 2017 году, насчитывает уже 12 компаний-участников», — сказал Хромов. Он добавил, что уникальностью кластера «ФармДолина» является наличие компетенций у его участников, способных обеспечить полный перечень работ по разработке, испытаниям и производству новых лекарственных средств по стандартам GLP, GCP и GMP. Это, в свою очередь, позволит сформировать на территории Московской области полный цикл создания фармпрепаратов мирового уровня, в том числе наладить экспорт высокотехнологичных услуг. «Ярким кластерным проектом, призванным способствовать привлечению на территорию Подмосковья высокотехнологичных биотехнологических компаний, является развитие центра доклинических испытаний при участии ФИБХ РАН», — отметил Хромов. gmpnews